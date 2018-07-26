«Он не отклеивается»: в Севастополе по традиции укладывают асфальт в дождь (ФОТО)

В Севастополе дорожники укладывают новое «дорожное покрытие», невзирая на дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старательных работников, готовых трудиться в любую погоду, подловили на улице Адмирала Юмашева.

Горожане негодуют: по всем стандартам слой асфальтобетонного покрытия укладывается в сухую погоду на подготовленное основание. И добавляют: долгожданный асфальт, уложенный в лужи, долго не продержится: «Отремонтированное по аналогичной технологии в прошлом году дорожное покрытие было смыто спустя несколько месяцев», – отмечают одни.

Другие к ситуации решили подойти с юмором: «Это асфальт федерального значения! Он не отклеивается».

Комментаторы разделились на два лагеря: первые считают, что дорожники – гастарбайтеры, которым наплевать на итог работы, вторые же призывают не винить работяг, которым дали указ «сверху», а вот третьи язвят: «Судя по тому, как часто технология применяется в Севастополе, правительству нравится разбитые дороги города – так просто легче пилить бюджет».

ФОТО группы VK «Черный список Севастополь»

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