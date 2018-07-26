Санкции для трусов: жительница Канады купила землю в Крыму

Жительница Канады приобрела в Крыму земельный участок под строительство жилого дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», невзирая на антироссийские санкции, иностранцы активно покупают недвижимость на полуострове.

«Жительница Канады (гражданка Израиля), заверив подписи в документах у консула РФ в Торонто, покупает земельный участок в крымском селе. Под ИЖС. В полном соответствии с законодательством России,– написал на своей странице Facebook глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.– Санкции для трусов».

Комментаторы подтверждают, что иностранцы постепенно обживаются на полуострове: «В нашем поселке под Симферополем, три дома строят австралийцы и собираются тут жить».

Торонто, Анастасия Зук

Торонто. Другие новости 26.07.18

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