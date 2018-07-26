Крымские транспортники отреагировали на критику

Крымские транспортники услышали критику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП «Крымавтотранс» отчитался о том, как реагирует на обращения пассажиров.

За II квартал в ГУП рассмотрели около 300 жалоб. Они приходили по электронной почте, через сайт «Крымавтотранса», их доставляла Почта России.

Главные причины недовольства можно разделить на технологические и человеческий фактор.

Больше всего претензий вызвало плохое состояние транспорта и некомпетентность водителей. Напомним, своего транспорта у «Крымавтотранса» нет, он только руководит автостанциями, и это не его водители не могут рассказать о достопримечательностях.

Гости Крыма жаловались на то, что в Интернете нет достоверного расписания движения автобусов, бронирования в режиме on-line и плохую транспортную доступность нового аэропорта Симферополь.

Результаты критики налицо: на сайте предприятия появилось актуальное расписание, а на территории аэровокзального комплекса – билетные касса. К 14 сотрудникам автостанций применены дисциплинарные взыскания.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.07.18

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