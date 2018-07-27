Лимоны кистями и сосиски с мясом: крымских школьников кормят особенными продуктами

Феодосийских школьников кормят особенными продуктами: им подают лимоны кистями и мясные сосиски

Как передает корреспондент РИА «Новый День», готовясь к тому, что каникулы у детей неизбежно закончатся, взрослые начали искать тех, кто будет вкусно и правильно кормить воспитанников в новом учебном году.

Например, можно предположить, что в Ермаковской школе-саду (Джанкойский район) учится много маленьких мусульман: для них закупают говядину, курятину и говяжьи сосиски.

Свой особенный взгляд на рацион и в феодосийском «Школьном комбинате», обеспечивающем питанием 15 школ.

На исходе прошлого учебного года для школьников там закупили много фруктов (протокол подведения итогов конкурса датирован 23 мая). Как феодосийские дети съедят по четыре с лишним тонны бананов и апельсинов представить вполне возможно.

Но 804 кг лимонов детворе съесть непросто. Тем более что лимоны должны быть непростые, а исключительно «плоды в кистях». Почему именно в кистях и чем «лимоны поодиночке» хуже, выяснить не удалось.

Вчера тот же «Школьный комбинат» объявил о закупке сосисок на 712 тыс руб. Особо оговаривается их качество: «сосиски мясо содержащие». В описании нужного товара есть ссылка на ГОСТ 31498-2012 («Изделия колбасные вареные для детского питания»), а кроме того указано, что «массовая доля мышечной ткани в рецептуре свыше 60%; жира – не более 22 %; массовая доля белка – не менее 12%».

В упомянутом ГОСТе, действительно, указано соответствующее содержание белка и жира, но слова «мышечная ткань» не употребляются вообще, а слово «мясо» – только в таком контексте: «Не допускается применение мясного сырья, замороженного более одного раза».

Сколько и какого именно мясного сырья должно быть в сосисках, стандарт не уточняет.

Поэтому любопытно, какой производитель рискнет утверждать, что его сосиски содержат 60% чистого мяса.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.07.18

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