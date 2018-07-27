Объемы инвестиции участников СЭЗ в Крыму выросли в 2 раза

36,4 млрд инвестиций вложили в Крым и Севастополь участник Свободной экономической зоны (СЭЗ) в 2017 году. Это на 92% показателей предыдущего периода. Работу СЭЗ проанализировало Минэкономразвития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня более 1,6 тысяч резидентов реализуют на полуострове 1,7 тысяч инвестпроектов. Налоговые платежи превысили показатели 2016 года на 40% и составили 15,6 млрд рублей.

За прошлый год инвестиции резидентов экономической зоны составили 36,4 млрд рублей. Это практически в два раза больше, чем в 2016 году. Всего за время существования (с 2015 года) СЭЗ Крыма привлекла порядка 60 млрд рублей инвестиций, отмечают «Известия». Больше всего вкладывается в строительство, промышленность, торговлю, услуги и сельское хозяйство. Туризм по объему вложений занимает лишь шестое место (в Севастополе – седьмое).

В целом Минэкономразвития оценило работу экономической зоны полуострова на 4,4 балла из 5: рабочих мест создано на 35% меньше, чем планировалось.

Напомним, СЭЗ в Крыму создана сроком на 25 лет с возможностью пролонгации льгот. Помимо налоговых послаблений, она также предполагает и упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.07.18

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