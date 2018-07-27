На Украине балет признали угрозой национальной безопасности

На Украину запрещено ввозить книги о балете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны книги Илзе Лиепы «Мой балет», изданной в России. Книгу внесли в Перечень книжных изданий, содержание которых «направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека».

«Эксперты обнаружили нарушения п.3 Критериев оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины. В частности, в книге неоднократно упоминается член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Николай Цискаридзе, который 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Путина на Украине и оккупации Крыма», – говорится в официальном сообщении Госкомтелерадио.

В ведомстве отметили, что с 22 мая 2017 года по 25 июля 2018 года выданы разрешения на ввоз 17 тысяч 984 названий продукции, изданной в России, запрещено ввозить 220,5 тысяч экземпляров изданий «антиукраинского содержания».

Напомним, в начале текущего года из-за «антиукраинского содержания» был запрещен ввоз в страну детской книги для рисования по точкам с названием «Веселая компания»: в выходных данных было указано, что книги были отпечатаны в России, в Крыму. Под запрет попала и книга о самогоноварении: «Невинное, на первый взгляд, издание о самогоне изобилует иллюстрациями советской символики, почти каждую его страницу «украшает» георгиевская лента», – прокомментировали свой вердикт в Госкомтелерадио.

Киев, Платон Ефимчук

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