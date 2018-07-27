Несостоявшийся зять заточил крымчанку в ее собственном доме

В Симферополе 73-летнюю пенсионерку заточили в ее собственном доме. Возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанка и житель Волгограда познакомились в Интерненте. Позже мужчина перебрался жить к возлюбленной в Симферополь. Пара не стала оформлять свои отношения. Жили гражданские супруги вместе с матерью крымчанки.

В июне женщина умерла от онкологического заболевания. После похорон возлюбленной мужчина запер ее пожилую мать в доме и никого к ней не пускал. Тревогу забили соседи, которые обратились в полицию: местные жители стали сомневаться в том, что пожилая крымчанка жива. Приехавшие сотрудники МВД опасения развеяли, однако не стали выяснять, почему мужчина никого не пускает к пенсионерке. Буквально через неделю волгоградец привез пожилую женщину в больницу с инсультом и истощением.

В итоге историей о заточении крымчанки заинтересовался Следственный комитет. «По данным следствия, с 30 июня по 17 июля 2018 года в городе Симферополе мужчина незаконно лишил свободы и удерживал 73-летнюю женщину, находящуюся по состоянию здоровья в беспомощном состоянии, в ее доме. После этого она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии», – сообщили в СК Крыма.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы человека». В СК отмечают, что также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции, проводивших проверку по сообщению соседей пенсионерки.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.07.18

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