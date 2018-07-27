«Встаем с колен»: Киев убеждает Москву, что Россия не выживет без Украины

Украина обладает огромными запасами природного газа, поэтому должна прекратить «преклонять голову и колено» перед Москвой. Об этом заявил премьер-министр «Незалежной» Владимир Гройсман.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель украинского правительства призывает полностью отказаться от импорта российского газа.

«Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России, – заявил он. – Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ».

И добавил, что в будущем «Незалежной» удастся выйти из-под влияния мировых цен на газ и начать собственную добычу, чтобы сохранить политическую и экономическую независимость.

Напомним, в ноябре и 2017 года вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Украина находится на третьем месте в Европе по объемам разведанных запасов газа после Норвегии и Нидерландов. «Доказанных запасов в Украине – 600 миллиардов кубометров. Однако на сегодняшний день государство добывает лишь 3,5% от доказанных запасов», – сообщил чиновник, добавив, что Киев рассчитывает создать на территории Украины газовый хаб.

Однако эксперты расценивают подобные заявления как неуклюжую попытку сделать Россию более сговорчивой.

«Тема газовой зависимости Украины от России превратилась в ловушку для правящих кругов в Киеве: они явно не справляются с ими же инициированной повесткой. А такие заявления Гройсмана – это попытка как-то держать тему, доказывать и Москве, и собственному населению, что Киев в состоянии одержать верх в начатом им же газовом противостоянии, – заявил в эфире радио Sputnik преподаватель Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. – В данном случае Гройсман показывает России, что Украина в состоянии обойтись без российского газа, что это не Украина заинтересована в России, а Россия заинтересована в Украине – просто жить без нее не может. Поэтому и появляются каждый год все новые сведения, что на Украине найдены некие огромные запасы газа – правда, потом эти запасы куда-то исчезают. Все это какая-то несерьезная политическая кампания. И если правительство Украины занимается только тем, что рассказывает России, что может без нее обойтись, то возникает вопрос, а не может ли обойтись Украина без такого правительства».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.07.18

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