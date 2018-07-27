Крымским «оборотням в погонах грозит» до 12 лет за взяточничество

В Алуште экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу и его подчиненный предстанут перед судом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму бывших полицейских обвиняют сразу по трем коррупционным статьям: получение взятки в крупном размере (пункт «в» ч. 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ), получение взятки за незаконные действия (части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ) и посредничество во взяточничестве, совершенное с использованием служенного положения (ч. 2 ст. 2911 Уголовного кодекса РФ).

По данным следствия, летом 2017 года «оборотни в погонах» «крышевали» стихийных торговцев. Кроме того, они предупреждали предпринимателей о проведении проверок контролирующими органами и помогали вернуть изъятый по административным производствам товар.

Полицейских задержали сотрудники УФСБ России и ГУСБ МВД России.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемых и изъяты около 900 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В зависимости от роли каждого обвиняемого максимальный срок, который им может грозить – от 8 до 12 лет лишения свободы.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 27.07.18

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