«Це Европа»: на Украине депутаты устроили кровавую потасовку (ВИДЕО)

В городе Конотоп Сумской области депутаты устроили массовую драку во время обсуждения бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потасовка произошла между сторонниками и противниками мэра Артема Семенихина. В драке были задействованы не только депутаты, но и общественники.

Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам полиции, которым тоже досталось

«В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 46 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали семь правоохранителей и два гражданских лица», – сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области. По данному факту открыт ряд уголовных производств. По словам очевидцев, чтобы угомонить бунтарей полицейские применяли слезоточивый газ, а после стычки пол в зале заседания был залит кровью.

В социальных сетях активно обсуждают инцидент. «Вот это Европа?», – говорят одни и добавляют «Евросоюз и НАТО «ждут» с распростертыми объятьями таких милых, воспитанных, адекватных и добропорядочных граждан».﻿ Другие отмечают, что в «Незалежной» стало жить веселей: «От всего сердца желаю стране, чтобы Порошенко пошел на второй срок. Жить стало веселей, фиг с ней, с бедностью, но ведь веселей».

Конотоп, Анастасия Зук

Конотоп. Другие новости 27.07.18

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