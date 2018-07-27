Братислава указала Киеву на его место: депутатов не будут наказывать «за» Крым

В министерстве иностранных дел Словакии прокомментировали заявления украинского посольства о недопустимости поездки депутатов парламента в Крым.

Как сообщал «Новый День», 4-дневный визит намечен на август. В Крым прибудет около 20 гостей из Словакии, в том числе общественники, бизнесмены и депутаты государственного парламента. Узнав о поездке, посол Украины в Словакии Юрий Мушка потребовал отменить визит и пригрозил: если депутаты все-таки соберутся в Крым, им будет запрещен въезд на Украину.

Несмотря на претензии «Незалежной», в МИД Словакии заявили, что наказывать депутатов за поездку в Крым не собираются. «Это частная поездка, и мы не представляем, каким образом мы вообще имели бы право что-то такое запрещать, – заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. В тоже время председатель парламента Словакии Андрей Данко отмечает, что украинский посол не вправе запугивать словацких парламентариев законами «Незалежной». «Я против проявлений русофобии. Кроме того, надо понимать, что ездить в регионы, статус которых является спорным, – одна из задач политиков. То есть они должны иметь возможность собственными глазами оценить ситуацию в регионе, а потом предоставлять ту или иную информацию гражданам страны», – цитируют «Известия» Данко.

В свою очередь депутат Национального совета Словакии Петр Марчек, который возглавит делегацию, подчеркивает: Украина действует в интересах определенных лиц в Вашингтоне и Брюсселе, которые добиваются, чтобы между Россией и ее традиционными партнерами возникало как можно больше споров.

Братислава, Анастасия Зук

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