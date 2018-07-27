Украина обвинила в госизмене около 9 тысяч силовиков Крыма

Прокуратура несуществующей Автономной республики Крым взялась за силовиков, не пожелавших вернуться в «Незалежную».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура АРК, базирующаяся на Украине, проводит досудебное расследование по 123 уголовным делам по факту государственной измены. По данным украинского ведомства, численность силовиков в Крыму до воссоединения полуострова с РФ составляла чуть более 18,5 тысяч человек.

Однако за четыре года прокуратура АРК смогла установить полные идентификационные данные чуть более 9 тысяч человек. Теперь «рассекреченных» сотрудников правоохранительных органов, подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.07.18

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