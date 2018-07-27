Братья тоже могут быть милосердными: знак имени Даши Севастопольской переоценили

Совмин Крыма пересмотрел свое отношение к последователям легендарной сестры милосердия Даши Севастопольской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре 2014 года правительство Крыма учредило знак отличия Совета министров Республики Крым «За милосердие имени Даши Севастопольской».

В положении о знаке отличия сказано: к награждению знаком отличия «За милосердие имени Даши Севастопольской» представляются дипломированные медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, младшие медицинские сестры, внесшие значительный вклад в оказание медицинской помощи населению Республики Крым, преданно исполняющие свой профессиональный долг, за многолетний добросовестный труд и другие особые заслуги.

Награждение знаком отличия приурочивается к Международному дню медицинской сестры (отмечается 12 мая).

Награжденным вручается нагрудный знак соответствующего образца и выплачивается единовременное вознаграждение в сумме 3 тыс рублей.

Теперь Совмин принял поправки к старому постановлению. В список тех, кто может получить знак отличия имени Даши Севастопольской , внесли и медицинских братьев.

За четыре года финансовая составляющая награды значительно обесценилась, поэтому теперь ее увеличили до 10 тыс рубле.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.07.18

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