В Крыму на «миг» обезглавили Кировский райсовет

В Крыму уволен глава Кировского районного совета Олег Гордеев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты сегодня проголосовали за его отставку. Гордеев покинул должность по собственному желанию. Сегодня же был избран новый руководитель: райсовет возглавила Елена Гуцул, ранее занимавшая должность председателя Журавского сельского совета.

Напомним, Гордеев руководил Кировским райсоветом с 2014 года.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.07.18

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