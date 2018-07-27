Грозовые выходные: на Крым надвигается шторм

Крыму объявлено экстренное предупреждение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 июля и 29 июля на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер будет достигать 25 метров в секунду

«Погода испортится по всему Крыму, к нашим внутримассовым тропическим ливням добавляется еще и прохождение атмосферных холодных фронтов, за счет этого процесс усилится и увеличится вероятность прохождения сильных дождей и града», – рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко. По ее словам, распогодится только к концу следующей недели. «Характер погоды изменится 3 или 4 августа», – заключила синоптик.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.07.18

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