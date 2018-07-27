Украинские СМИ выписали главе ДНР костыли, а блогеры – увольнительную

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил ранение. Об этом сообщают СМИ «Незалежной».

Украинские источники заявили, что руководитель республики был ранен под Авдеевкой и «снова ходит на костылях».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по другим данным глава ДНР появляется на публичных мероприятиях, но крайне редко.

Информацию активно обсуждают в социальных сетях. Блогеры, близкие к ДНР, отмечают, что у Захарченко могли открыться на ноге старые раны и ему срочно необходимо длительное лечение.

При этом, по их словам, глава республики не доверяет свое здоровье местным медикам, он может покинуть ДНР и, возможно, в качестве руководителя республики уже не вернется.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 27.07.18

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