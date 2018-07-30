Руководители школ в Феодосии, попавшиеся на подлоге, отделались небольшим штрафом

В Феодосии руководители сразу двух школ попались на подделке финансовых документов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымского Следкома, руководители общеобразовательных учреждений заключили с индивидуальными предпринимателями муниципальные контракты на поставку товаров для школ, которые так и не поступили, однако в товарных накладных их приход был отмечен и выписан счет на оплату.

В одном случае в документах фигурировали ноутбуки и лицензированное программное обеспечение на общую сумму 127,5 тысяч рублей. Чем собирался «одарить» учеников второй школьный директор не уточняется.

В отношении двух руководителей возбудили уголовные дела по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 292 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог).

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме, объяснив, что таким образом пытались своевременно «освоить средства», и возместили причинённый ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Феодосийский городской суд оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 30.07.18

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