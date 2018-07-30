Украинские генералы молят Гройсмана удержать разбегающихся офицеров

Украинская армия разбегается: за первые 6 месяцев текущего года войска покинули 11 тысяч офицеров и контрактников. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины после окончания контракта – из-за этого увольняются 36% военнослужащих. По прогнозам ведомства, в целом по тогам 2018 года украинская армия потеряет 29 тысяч человек, имевших военный опыт. В начале 2016 года минимальный денежное обеспечение военных составляло 7 тысяч гривен и было равно примерно 5 минимальным зарплатам и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране, отмечает портал Ukrmilitary.com.

После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года уровень денежного обеспечения военнослужащих снизился до 2,2 минимумов и 0,89 от среднеукраинской зарплаты. Это и спровоцировало отток военнослужащих, на подготовку которых уже были потрачены большие средства.

Сегодня денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тысяч гривен при средней зарплате по стране 8,7 тысяч.

Министерством обороны Украины приняло решение повысить с 1 октября 2018 года размер денежного довольствия военнослужащих, но для этого требуется дополнительное финансирование из бюджета в сумме 4,5 млрд гривен, заявили ведомстве. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру «Незалежной» Владимиру Гройсману.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.07.18

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