В Феодосии из-под мусора забил минеральный источник

В Феодосии местные общественники расчистили старый источник питьевой воды, которую чиновники объявили минеральной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о целебном составе жидкости рассказал заместитель главы администрации Феодосии Владимир Загодиренко.

«Взяли анализы – идёт минеральная вода», – сообщил замглавы в ходе аппаратного совещания и предостерег жителей и гостей города от чрезмерного употребления.

Между тем, сами участники инициативной группы по приведению исторической части Феодосии в благопристойный вид заявляют, что в данный момент можно говорить лишь о том, что вода пригодна для питья.

«В частном порядке отнесли воду в феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма». На следующий день нам сообщили, что ее можно пить. Единственное, что превышен порог жесткости. Но вода вкусная, сладкая, холодная», – рассказала «Новому Дню» общественница Виктория Иванова, добавив, что неподалеку от старого источника в свое время действительно добывали минеральную воду, и она даже конкурировала с нарзаном.

Каким образом местные власти определили минеральный состав воды, в пресс-службе администрации Феодосии ответить затруднились, заявив, что «впервые слышат», и посоветовали уточнить этот вопрос в Роспотребнадзоре.

В комментарии «Новому Дню» Владимир Загодиренко пояснил, что назвал воду «минеральной» так как в заключении «Воды Крыма» значится высокое содержание минералов.

«Мы не можем сейчас сказать, какие это минералы, но они есть. Для этого нужен анализ на минеральный состав, который мы в ближайшее время сделаем. Передадим воду в лабораторию Роспотребнадзора», – пообещал чиновник.

Однако даже в случае признания воды «минерально-полезной» разливать ее в бутылки не будут.

«Это такое место, прийти, отдохнуть, воды набрать. Промышленно здесь что-то делать запрещено. Да и воды не столько, чтобы начинать», – заметил Загодиренко.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 30.07.18

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