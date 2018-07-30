Украине не удалось вчинить России иск на миллиард долларов

Всемирная торговая организация (ВТО) не нашла нарушений в действиях России, ограничившей поставки с Украины вагонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 года, заявив, что в 2013 году Россия необоснованно ввела ограничения на поставку продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, «Азовзагальмаша» и Харьковского машиностроительного завода «ФЭД», в связи с чем украинский экспорт товаров данной группы сократился с 1,7 млрд долларов в 2013 году до $51 млн в январе-июле 2015 года.

Минэкономразвития РФ заявило, что Россия правила ВТО не нарушала, а ограничения были связаны с проблемами с сертификацией украинской продукции, сообщает «Интерфакс».

Украина неоднократно пыталась решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, но безуспешно, в связи с чем прибегла к процедуре урегулирования споров в ВТО. Но проиграла.

Москва, Платон Ефимчук

Москва. Другие новости 30.07.18

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