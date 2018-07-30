Крым востребован, но дорог: отдых в Евпатории существенно вырос в цене

Крым востребован, но дорог: недельный тур на внутреннем направлении за год вырос на 17,5% – до 47 тыс руб на двоих

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным российских туроператоров, спрос на летний отдых за рубежом сокращается – из-за спада покупательского спроса. Все более популярным становится внутренний туризм.

Самым массовым курортным направлением в России по-прежнему является Сочи.

На втором месте Крым – несмотря на автомобильные пробки и подорожание, полуостров остается одним из самых востребованных.

Доля Большой Алушты в спросе на пакеты по стране составляет 10% (в 2017 году было 9%). Августовский недельный тур на двоих в трехзвездочный отель Партенита (с перелетом из Москвы) предлагается за 49 тыс руб.

По данным портала Travelata самым дорогим внутренним направлением этим летом стала Ялта: средняя стоимость выкупленного тура на этот крымский курорт составляет 75 тыс. руб. А, например, в Мисхоре недельный отдых на двоих обойдется в 95 тыс руб.

Напомним, месяц назад глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк заверял, что в июле туроператоры уменьшили стоимость пакетных туров на отдых в регионе.

Второе место по дороговизне занимает Евпатория со средним чеком 64 тыс руб: здесь отдых за год подорожал заметнее всего – на 25%. Хотя тут возможны варианты: на август тур в город-курорт для двоих взрослых можно найти и за 44 тыс руб, а аналогичный номер в малоизвестной за пределами Симферополя Николаевке предлагают за 55 тыс.

Дорого ценят себя Судак (62 тыс рублей), Черноморское и Феодосия – 59 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.07.18

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