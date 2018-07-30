Тыловой демотиватор: боевиков АТО снабдили русскими нижегородскими топорами

В рядах Вооруженных Сил Украины разразился новый скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из подразделений украинской армии на юго-востоке страны появились русские топоры. Поставка оружия производства «страны-агрессора» официальная. Об этом сообщил экс-боевик батальона «Айдар», а ныне депутат Верховной Рады Игорь Лапин, приложив соответствующие фотодоказательства.

На этикетке к изделию указано, что оно произведено «по технологии старорусских оружейников» под брендом «Труд Вача».

«Вот скажите мне, что это за непотребство… Мотивация в ВСУ после этого должна быть какая?» – цитирует депутата «ПолитНавигатор».

«Некогда самим делать. Продолжают скакать. Приходится покупать у России. Товарооборот с «агрессором» увеличивается», – иронизируют пользователи Интернета.

«Что им не нравится? «Труд Вача» – известная марка, делает хорошие инструменты», – удивляются некоторые комментаторы.

Отметим, что завод «Труд Вача» действительно широко известен во всем мире. Более того, это одно из старейших предприятий страны, созданное еще в 1830-м году крепостным крестьянином Дмитрием Кондратовым. Маленький цех по производству ножей для резки хлеба успешно развивался, увеличивая ассортимент продукции, и постепенно превратился в фабрику. Кондратовские топоры и ножи ценились благодаря высокому качеству и в конце XIX века даже удостоились целого ряда высоких наград, в том числе Большой золотой медали Всемирной Парижской выставки 1889 года.

Фото: ПолитНавигатор

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 30.07.18

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