В Севастополе воспитанники детского сада заболели менингитом

В севастопольском детском саду № 90 дети заразились вирусным менингитом.

По информации руководителя общественной организации «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, в одной из групп заболели сразу три воспитанника: мальчик и две девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевание начало распространяться: воспитанница детского сада «поделилась» болезнью со своим братом и сестрой.

Стоит отметить, что ранее «Севастопольские мамы» уже обращались в прокуратуру о ненадлежащих с точки зрения СанПиН условиях пребывания детей в данном дошкольном учреждении. В частности, санитарные нормы запрещают «подстилочки» на земле в качестве мест отдыха маленьких детей, но в детском саду на участках не было скамеек, поэтому дети во время прогулок сидели именно на подстилках.

Голубева подозревает: заболевание могла спровоцировать антисанитария. «Не думаю, что подстилки и менингит – это совпадение. Дети дружно все сидели на подстилках. После родители сообщили, что в садике ЧП, и малыши заболели менингитом. Возбудителем может быть инфекционный мононуклеоз, который является спутником антисанитарии, а дети сидели на грязной земле. Сразу после этих случаев группу закрыли, но родителям даже не объявили, что закрыли на карантин, а просто сказали – на ремонт», – рассказала РИА «Новый День» Голубева.

Общественники готовят заявление в прокуратуру с просьбой оценить действия сотрудников детского сада.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.07.18

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