На Крым надвигается очередной шторм: ливни вновь обрушатся на полуостров

В Крыму продлили экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца суток 30 июля в Республике ожидаются сильные ливни, грозы, град, будет дуть сильный ветер со скоростью до 23 метров в секунду.

Улучшение погодных условий стоит ждать только к концу следующей недели, сообщили в Гидрометцентре РК.

В отличие от атмосферных явлений, температура морской воды у крымского побережья комфортная: в Феодосии море прогрелось до 25°, в Алуште до 26°, в Ялте до 25°, у берегов Карадага до 25°, в Севастополе до 25°, в Евпатории до 26°, в Черноморском до 26°.

Напомним, в минувшие выходные на полуострове также действовало штормовое предупреждение.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.07.18

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