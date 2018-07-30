Крымчанин заподозрил в неверности и поджёг возлюбленную

Житель Ялты устроил жестокое «файер-шоу» своей гражданской жене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночью 28 июля скандальная пара поссорилась на почве ревности.

В ходе очередной разгоревшейся ссоры мужчина облил сожительницу бензином и поджег.

Женщину удалось спасти: с множественными ожогами она была доставлена в больницу, где ей оказывается срочная медицинская помощь.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью», сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 30.07.18

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