Седан с номерами ДНР произвёл фурор в Мариуполе

В подконтрольном киевскому режиму Мариуполе случился переполох: горожане заприметили на улицах автомобиль с номерами Донецкой народной республики. Об этом сообщает местное издание 0629com.ua.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на автомобиле «Skoda» впереди красовался регистрационный знак с символикой народной республики, а вот сзади – хмельницкий номер «Незалежной».

Фотографии иномарки разлетелись по социальным сетям. Большинство местных комментаторов, зная, что аккаунты мониторит СБУ, отреагировало с позитивным, но осторожным юмором.

«Атошник какой-нибудь напился и прилепил «трофейный» номер поразвлекаться», – предлагают версию горожане.

«Это скрытая проверка реакции местных правоохоронцев на внезапное появление новороссов в городе. Скоро наступление, видимо», – иронизируют другие.

Между тем, городской портал привел на своем сайте лишь мнение незначительной части местных националистов: «Вообще наглость. С номерами несуществующего государства, да еще и террористического ездить по Мариуполю».

Чуть позже в пресс-службе полиции подконтрольной Киеву Донецкой области заявили, что виновник события задержан: мужчина управлял железным конем в состоянии алкогольного опьянения.

На него был составлен административный протокол, а авто с двойными номерами эвакуировано на штрафную площадку.

Мариуполь, Анастасия Зук

Мариуполь. Другие новости 30.07.18

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