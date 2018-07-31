В Ялте начали подготовку к балу осенних королев

В октябре в Никитском ботаническом саду вновь расцветут десятки тысяч хризантем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе сада, традиционный Бал осенних королев пройдёт в 65-й раз. В 2018-м году на выставке будет представлено 333 сорта (в 2017-м их было 360).

«Уже высажено более 33 тысяч цветов. Но окончательная цифра пока не известна, так как в настоящее время идет досадка. Тоже самое можно сказать по новинкам: они, безусловно. будут, но сколько точно, на данный момент не ясно», – сообщили в пресс-службе.

Цветы высаживают на участке около 3 тысяч квадратных метров. При этом рисунок будет напоминать птицу. Правда, разглядеть ее получится лишь с высоты.

Бал хризантем начнется в конце октября. Между тем, самые ранние златоцветные уже радуют гостей сада. «Первые шесть сортов мелкоцветковой бордюрной хризантемы расцвели на нижнем участке выставочной площадки хризантем в Верхнем парке Никитского сада», – рассказали в НБС.

Напомним, название «хризантема» происходит от греческого χρῡσανθής – «златоцветный», поскольку изначально цветок был жёлтым. Впервые его стали культивировать в садах Древнего Китая в шестом веке до н. э. Оттуда хризантема попала в Японию, где стала национальным символом: одна из высших наград страны – Орден Хризантемы, 16-лепестковая хризантема изображена на императорской печати. Японцы называют хризантему Кику, этим же словом обозначается солнце. Долгое время изображение солнечного цветка считалось священным. В Россию хризантему привезли в XIX веке из Европы.

Первые 14 сортов этого цветка появились в Крыму в 1812-1820 годах благодаря основателю НБС Христиану Стевену. Сегодня коллекция НБС хризантем в открытом грунте – крупнейшая в России. С 1939 года в саду проводится постоянная селекция новых сортов.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 31.07.18

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