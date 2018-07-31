Минсельхоз РФ: в Крыму не будет дефицита зерновых

Несмотря на засуху, Крым не испытывает и не будет испытывать дефицит зерновых. Об этом министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, прошедшем под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Как уже сообщал «Новый День», 4 июня в ряде регионов полуострова был введен н режим ЧС из-за засухи.

В результате жаркой сухой погоды урожайность зерновых в регионе снизилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое – на 48%. Валовый сбор на 30 июля едва превысил 840 тысяч тонн против 1,5 миллиона тонн, собранных на эту дату в прошлом году. По оценкам Минсельхоза России, сельхозкультуры полностью погибли на площади свыше 10 тысяч гектаров. Ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 миллионов рублей.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, регион не испытывает недостатка в зерне с учетом переходящих остатков и ресурсов интервенционного фонда республики, заявил глава Минсельхоза, добавив, что в случае необходимости будут использованы запасы зерновых Южного федерального округа.

Отметим, в связи с неблагоприятными погодными условиями режим ЧС введен уже в 17-и регионах России, а заявленная сумма ущерба составляет 8,7 миллиардов рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.07.18

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