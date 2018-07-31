Накормили весь мир, научили петь и летать: учебник украинской географии возмутил самих украинцев (СКРИНШОТЫ)

На Украине раскритиковали учебник по географии для 8 класса, официально рекомендованный министерством образования и науки: школьникам пытаются внушить, что именно «Незалежная» является основой современной мировой цивилизации и центром Европы.

В частности, авторы заявляют: «Невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру».

«Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, кормится весь мир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новое учебное пособие шокировало депутата Верховной рады Вадима Рабиновича: «Мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела. Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать. Скромнее надо быть», – отметил Рабинович, предложив пойти еще дальше и написать, что аэропорт Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, развалившего СССР.

Впрочем, учебник содержит много любопытного и без правок Рабиновича:

«Фактически тысячи лет Украина существовала в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня, – выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и далекими народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?»

«Украинцы веками создавали самые мелодичные в мире песни. Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 тысяч народных песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, украинские мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба украинцы дали миру Песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способна превратить Украину в одну из ведущих стран мира».

Кстати, о крыльях:

«Непреодолимая тяга к звездам – это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве – ракетостроении и освоении космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы: А. Засядько, Н. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, Н. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала миру Крылья».

И, наконец, самое главное – в мире официально появился новый претендент на истинное арийство:

«Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славяноязычными германцами. Отсюда будто бы присущие украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. Для ее подтверждения приводились факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке: например, украинское «цибуля» (лук) и немецкое «цвибель». Или украинские «решта» (остальное), «мабуть» ( вероятно), «струмок» (ручей) и английские «рест», «мейби», «стрим» и тому подобное».

«Американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира».

В соцсетях учебник вызвал бурное веселье: «Как я понял из учебника, украинцы полетели в Космос до Крещения Руси». «Если продолжат «исследовать», то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца». «Никто еще так поэтично не описывал деиндустриализацию».

Отмечается, что такое «просвещение» уже дает свои плоды: например, молодой украинец понятия не имеет, что такое интегральная микросхема, но точно знает, что в ней совмещаются высокие технологии и «пробуждение национального сознания нашего народа».

Впрочем, есть люди, несклонные видеть в такой образовательной политике ничего смешного:

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.07.18

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