19 минут в неделю: украинское телевидение не любит говорить о Крыме

Украинское телевидение уделяет Крыму не более 1% своего недельного эфира. Об этом заявил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результаты второго исследования «Освещение ситуации в Донецкой, Луганской областях и в Крыму» обсуждались на заседании коллегии министерство информационной политики.

Анализировался эфир 11 ведущих информационных каналов и 5 развлекательных. Выяснилось, что новостные каналы уделяют Крыму не более 1% телеэфира при средней продолжительности сюжета 59 секунд. В неделю «на крымскую тему» уходит около 1,5 часов. Развлекательные СМИ делают более длительные сюжеты – в среднем по 2 минут 13 секунд, но общем объеме вещания на ситуацию в Крыму отводится 0,1% или 19 минут в неделю.

Главное содержание «крымских сюжетов» на украинском телевидении – статистическая информация.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.07.18

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