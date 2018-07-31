Крымчанин украл солнечные очки на 800 тысяч рублей

В крымской столице безработный крымчанин «разбогател» более чем на 780 тысяч рублей, украв партию элитных солнцезащитных очков.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, ночью 32-летний симферополец, взломав металлическую решетку и пластиковое окно, пробрался на склад, куда накануне местный предприниматель завез новый товар, и похитил коробки с изделиями известных марок.

Предприниматель обратился в полицию. Вора задержали и возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Мужчина, имеющий проблемы с наркотиками, и ранее судимый за аналогичные преступления, полностью признал свою вину и пояснил, что похищенное имущество собирался продать на одном из рынков города, чтобы запастись «дозами» впрок.

Максимальное наказание по данной статье – 6 лет лишения свободы. В настоящее время симферополец находится под стражей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 31.07.18

19 минут в неделю: украинское телевидение не любит говорить о Крыме. / Накормили весь мир, научили петь и летать: учебник украинской географии возмутил самих украинцев (СКРИНШОТЫ). / Медведев: Крым преодолел наиболее трудный этап. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»