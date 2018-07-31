Здравоохранение по-севастопольски: Центр реабилитации детей-инвалидов остановил работу

Департамент здравоохранения Севастополя «позаботился» о реабилитации детей-инвалидов с психическими и психологическими расстройствами развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГБУ были вынуждены приостановить работу, так как получили приказ от департамента здравоохранения города, в котором сообщается, что в текущем году государственное задание сокращено. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям с психическими нарушениями, расстройствами психологического развития и развития речи, нуждающимся в медицинской реабилитации, не будет осуществляться до конца 2018 года.

По словам председателя Севастопольского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елены Васечкиной, в прошлом году центр обслужил 480 детей данного профиля, а в этом году государственное задание сокращено до 240 детей. При этом реабилитацию прошли уже более 260 маленьких инвалидов: по сути, «лимит» исчерпан.

Стоит отметить, что очередь желающих попасть в государственный Центр была расписана на несколько месяцев вперед. Эксперт подчеркивает: если сейчас на полгода прекратить оказание реабилитационных услуг, то это очередь к 1 января будет еще больше.

Васечкина направила обращение губернатору Дмитрию Овсянникову, а также директору департамента здравоохранения Антону Бахлыкову с требованием решить данную проблему. «В нашем городе 96% родителей сказали, что у нас недостаточно реабилитационных центров. Поэтому для нас было удивительно, как так могло произойти, что сокращено госзадание на оказание таких востребованных услуг. Мы думаем, что это какая-то ошибка, и она будет исправлена», – цитирует НТС председателя Севастопольского отделения организации родителей детей-инвалидов.

На сегодняшний день более 600 маленьких севастопольцев имеют психоневрологические заболевания: детский церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм, расстройство аутического спектра и другие отклонения. При этом количество детей-инвалидов в Севастополе постоянно растет.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 31.07.18

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