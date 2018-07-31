В Крыму второй ребенок становится нормой

В крымских семьях второйт ребенок становится нормой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о том, какие по счету дети родились в семьях крымчан с начала текущего года. Первенцев и вторых детей родилось почти поровну – 3 тыс 782 и 3 тыс 561 соответственно.

Немногие из 9,5 тыс родившихся в 2018 году младенцев появились в многодетных семьях. Третьим, например, стали почти 1,5 тыс детей – это около 15%.

Многодетных семей, ожидаемо, в городах меньше, чем в сельских районах. В Ялте третьими детьми пополнились только 10% семей.

В большом Симферополе (из 2 тыс 146 новорожденных) четвертых детей появилось 76, а пятых и далее – всего 23. В многолюдном Симферопольском районе четвертыми и пятыми стали соответственно 40 и 15 новорожденных.

А в Бахчисарайском районе, где большую часть составляют крымско-татарские семьи, из 543 родившихся детей четвертыми стали 35, а пятыми – 17. Третьим здесь, как и в Белогорском районе, стал каждый пятый из появившихся на свет младенцев.

Хуже всего с рождаемостью дело обстоит в Раздольненском районе. Там с начала года на свет появились только 115 детей: 46 первенцев, а в многодетных семьях в общей сложности – 35.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.07.18

В Крыму ответили на враждебные действия Евросоюза. / Жители Симеиза столкнулись с новой угрозой выселения. / Здравоохранение по-севастопольски: Центр реабилитации детей-инвалидов остановил работу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»