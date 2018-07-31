Петербуржец обокрал болельщиков ЧМ, чтобы отдохнуть в Крыму

Жителя Санкт-Петербурга, обворовавшего египетских болельщиков, задержали в Алуште.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два гражданина Египта, приехали в Санкт-Петербург на Чемпионат мира по футболу-2018, чтобы поддержать свою сборную в матче против России. Остановились гости из Африки в отеле на проспекте Елизарова. Когда болельщики отправились на футбол, в их номер пробрался россиянин. Уловом воришки стала приличная сумма – 150 тысяч рублей.

Денежные средства 57-летний мужчина решил потратить на отдых. Задержали воришку в курортной Алуште. В настоящий момент злоумышленник уже доставлен в Петербург. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 31.07.18

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