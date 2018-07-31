Вход запрещен: крымские леса закрыли до конца лета

В Крыму из-за жары продлили запрет на посещение лесов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее введенные ограничения действовали до 29-го июня. «Ввести в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», – говорится в постановлении Совета министров Крыма.

В указанный период действует запрет на посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, эколого-просветительских объектов. Также разрешается пребывание граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.07.18

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