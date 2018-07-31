Украинское командование презентовало видео с украденным текстом из ролика о российском десанте (ВИДЕО)

Командование так называемой Операции объединенных сил Украины (новое название АТО – прим. «НД») угодило в громкий скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участников ООС поздравили с Днем сил специальных операций официальным видеороликом, который является по сути плагиатом видео, посвященного ВС России.

Видео опубликовано на странице ООС в Facebook, под текстом с поздравлением от командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева. На практически полную идентичность закадрового текста в обоих роликах обратил внимание украинский журналист Лев Стек.

«Это кража. И мне было бы абсолютно все равно, что идею для мотивационного ролика представители ООС позаимствовали у армии США, Великобритании или Франции. Воровать, конечно, всегда плохо, но это можно было бы еще как-то списать на недостаток опыта и специалистов, которые бы подсказали в нужный момент, что так делать не стоит. Однако, практически каждое слово здесь содрано с пропагандистского видео, прославляющего, кого бы вы думали, – российскую армию. Оно было выпущено еще в 2014 году. И вот теперь, именно этими словами в Украине решили прорекламировать ООС. Напомню, именно ту ООС, которая была создана как раз для противодействия угрозам, которые несет в первую очередь российская армия», – возмутился журналист на своей странице в Facebook, предположив, что украинский спецназ «не очень обрадовался» подобному поздравлению.

Примечательно, что в командовании ООС не стали оправдываться и пытаться доказать, что ролик не является плагиатом. Более того, украинские военные сообщили о том, что кража мотивирующей части видеоролика стала своеобразной «операцией» против России.

«Ко Дню сил специальных операций специалисты по информационной борьбе подготовили и показали соответствующий видеоролик, который по замыслу этой информационной кампании содержит слова с русского видео 2014 года. Этот прием мы называем «троллинг». Указанный сюжет в день нашего праздника должен бороться с российской пропагандой. Военнослужащие отдела и подразделений сил специальных операций, входящих в Объединенные силы знали об указанном «троллинге» и с пониманием отнеслись к тому, что работали даже в свой праздник», – заявил руководитель группировки сил специальных операций Сергей Кривонос.

Однако националистически настроенных пользователей такое объяснение не устроило. Военное руководство подвергли острой критике и злым насмешкам.

По мнению же пророссийских комментаторов, ролик вооруженных сил России выглядит намного современнее, качественнее и выигрышно в сравнении с украинской поделкой.

«Пусть украинская деревня посмотрит, как надо крутые мотивирующие ролики делать. Только, все равно же не научится», – иронизируют пользователи.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.07.18

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