На Крым надвигается шторм с сильными ливнями

В Крыму объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие часы и до конца суток на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквалистый ветер будет достигать 22 метров в секунду.

В Симферопольском районе прошел дождь, непогода разгулялась и в Керчи.

По данным Гидрометцентра Крыма, первые дни августа в Республике сохранится вероятность выпадения осадков. Однако, несмотря на дожди, на полуострове будет жарко: днем столбики термометров поднимутся до отметки + 32°.

В отличие от атмосферных явлений, температура морской воды у крымского побережья комфортная: в Феодосии море прогрелось до 25°, в Алуште до 26°, в Ялте до 27°, у берегов Карадага до 25°, в Севастополе до 26°, в Евпатории до 26°, в Черноморском до 26°.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.07.18

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