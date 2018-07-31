Облсовет бессилен: украинский судья лишил Николаевскую область русского языка

В Николаевской области русский язык объявлен вне закона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областной административный суд признал недействительным решение местного облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятое еще 6 лет назад. Местные депутаты опирались на Закон «Об основах государственной языковой политики», предусматривающий возможность двуязычия, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Однако в феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал эту законодательную норму неконституционной. В Николаевской области не спешили «привести решение в соответствие с действующим законодательством», чем разгневали местную прокуратуру. Первый заместитель прокурора области обратился в суд, который встал на его сторону.

Николаев, Оксана Мурзина

Николаев. Другие новости 31.07.18

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