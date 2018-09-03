«Ситуация просто неконтролируемая»: пранкеры заставили оправдываться министра обороны Украины

Российских пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) потребовали от главы Минобороны Степана Полторака ответа: кто организовал убийство Александра Захарченко. Министр обороны Украины принял их за президента «Незалежной» Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пранкеры нарезали фразы из разных разговоров и выступлений Порошенко. Один из шутников представился Полтораку офицером-адьютантом и заявил, что соединяет с президентом, возвращающимся из Вашингтона в Киев.

«Ситуация просто неконтролируемая, – обрушился на министра обороны голос Порошенко. – Ты не знал, что в Донецк едут люди?!»

Полторак растерялся и начал оправдываться: он впервые слышит, что кто-то из его подчиненных был в Донецке.

«Выведи войска, – потребовала телефонная трубка голосом президента Украины, – начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?".

Полторак ответил: понял.

Тогда голос Порошенко снова спрашивает: кто ездил в Донецк? Министр все отрицает, но вопрос повторяется снова и снова. Наконец, Полторак заявляет: «Я готов написать заявление в любое время. Я не знаю, кто ездил в Донецк. Если вы имеете ввиду то, что произошло, то я сегодня разговаривал со всеми. Я не знаю, о чем вы говорите».

После того, как псевдо-Порошенко отключился, Полторак подтвердил «офицеру – адьютанту», что готов уйти в отставку, и сообщил, что Порошенко никогда с ним таким тоном не разговаривал.

Когда выяснилось, что это розыгрыш, Полторак поспешил заявить о провокации и о том, что пранкеры цели не достигли.

У Лексуса и Вована другое мнение: «Звонок удался. Полторак заикался и оправдывался, а когда мы ему предложили написать заявление об отставке – он согласился. Когда он понял, что наговорил, то решил отмыться, сделав заявление», – цитирует Лексуса РИА «Новостям».

В новогоднюю ночь Вован и Лексус разыграли самого Порошенко, представившись генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

А в начале июля позвонили главе СБУ Василию Грицаку от имени журналиста Аркадия Бабченко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.09.18

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