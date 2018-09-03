У Киева нет шансов вернуть Крым. А Россия не представляет никакой угрозы ни для США, ни для Европы. Об этом пишет американская пресса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обозреватель американского издания The National Interest Дуг Бэндоу проанализировал политическую ситуацию в мире и пришел к выводу, что действия Москвы в отношении Украины явились опережающим ответом на продвижение организации Североатлантического договора на восток, а не началом российской экспансии на запад.

России невыгодно нападать даже на, казалось бы, уязвимые страны Балтии: это принесет мало пользы, но сопряжено с большими рисками. При этом Европа в состоянии защитить себя без помощи Вашингтона. «Зависимость европейцев от Америки – это вопрос удобства, а не необходимости», – подчеркивает Бэндоу, отмечая: кооперация с Россией помогла бы продвигать интересы США с Ближнего Востока через Азию, а в долгосрочной перспективе Москва могла бы сдерживать Китай. Враждебность же Вашингтона, наоборот, подтолкнула РФ и КНР друг к другу.

«Неформальная коалиция Америки, Европы и России помогла бы умерить китайские амбиции, – пишет Бэндоу. – Но чтобы ее создать, Вашингтону и Брюсселю нужно договориться с Москвой относительно Украины».

По мнению обозревателя, НАТО должно прекратить расширение и закрыть перспективу вступления в альянс для Грузии и Украины: это помогло бы прекратить противостояние в Донбассе.

Нужно пересмотреть и отношение к Крыму, считает Бэндоу: «Крым долгое время был частью России. Крым стал частью Российской Империи после того, как был захвачен у Турции более двух столетий назад и оставался российским в составе Советского Союза до 1954 года, – вольно трактует историю американский обозреватель. – После смерти Иосифа Сталина Генеральный секретарь Коммунистической партии Никита Хрущев передал эту территорию Украине, стремясь восстановить власть Москвы (после изгнания немецкой армии в Украине продолжался мятеж) и укрепить свои политические амбиции (ему нужна была поддержка руководителя Коммунистической партии Украины). Этнические русские по-прежнему составляли большинство в 2014 году и, скорее всего, хотели вернуться под контроль Москвы».

Для России Крым был важен в политическом и в военном отношении, отмечает Бэндоу, подчеркивая, что у Киева нет никаких шансов полуостров, и западные страны долдны смириться с сегодняшним положением вещей: «Кристиан Кэрил из Washington Post заявил, что «Запад должен продолжать настаивать «на том, что Крым является украинским», пока Россия не смягчится». Однако этого не произойдет. Территория не будет возвращена – ни Путиным, ни преемником. Даже критики Путина признают, что передача носит постоянный характер. Западные чиновники могут чувствовать себя правыми, замораживая политический конфликт и поддерживая санкции. Но это ничего не дает и работает только в пользу противников Америки…

Сегодня у Киева нет шансов вернуть Крым. Возможно, украинским политикам выгодно требовать недостижимого. Однако, если они действительно хотят возвращения территории, им нужно сотрудничество с Москвой.

Более того, несмотря на их искренние призывы к международному праву, союзники никогда не позволяют юридическим тонкостям вмешиваться в их предпочтительную политику. Например, отвергая аннексию России, бывший разведчик Малкольм Нэнс заявил, что Америка потратила семьдесят пять лет на «соблюдение международного права и неприкосновенность международных границ». Это вопиющая чушь. Например, союзники начали агрессивную войну против Сербии и отделили Косово, создав прецедент для России в Южной Осетии и Абхазии (без малейшего намека на иронию западные чиновники заявили, что могут делать все, что им заблагорассудится, но это не создаст прецедента для кого-либо еще). Соединенные Штаты также вторглись в Ирак и фактически разрушили его вопреки не только международному праву, но и пожеланиям большинства европейских правительств».

Но есть и более важный момент, отмечает Бэндоу: «Даже если Украина юридически сохранит за собой право собственности на Крым, передача территории обратно Киеву без согласия его народа будет в принципе не менее оскорбительной, чем аннексия России. Кэрол заявил, что «Крым принадлежит Украине». Нет, он принадлежит крымчанам. Принципы отделения всегда противоречивы на международном уровне, но жители Крыма должны иметь право вето на их возвращение. Они не должны передаваться взад и вперед, как если бы они представляли собой бушель пшеницы.

Даже если Россия поступила неправильно, сегодня кырмчане – русские. И с ними следует проконсультироваться относительно их желаний, прежде чем решать их судьбу».

Москва, Платон Ефимчук

Москва. Другие новости 03.09.18

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