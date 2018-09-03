В Севастополе учителя бегут из школ из-за низких зарплат

В правительстве Севастополя умалчивают о низких зарплатах работников сферы образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», член Совета Федерации Ольга Тимофеева считает, что данные городских чиновников о средних зарплатах учителей не соответствуют реальному положению дел. По ее словам, многие специалисты сообщают о том, что получают в месяц всего 12-15 тысяч рублей. В то время как в отчетах правительства указывается, что зарплаты воспитателей составляют около 26 тысяч рублей, школьных учителей – 32 тысячи рублей. Из-за маленьких выплат специалисты уходят из школ. По данным Тимофеевой, в этом году из-за оттока кадров образовательные учреждения в Севастополе оказались недостаточно укомплектованы.

При этом сенатор не отрицает, что указываемые в отчетах чиновников суммы могут действительно направляться на зарплаты работникам сферы образования, однако какая-то их часть на одном из этапов доведения средств исчезает.

«Роль департамента образования – доведение бюджетных средств. Если коллектив со слабым руководителем, то можно манипулировать следующим образом: можно не доводить средства в полном объеме. И руководитель соглашается с этим. Если слабый профсоюз, то он не встает на защиту своего руководителя. Если слабый коллектив, то соответственно этим коллективом можно манипулировать. Есть вторая проблема: когда средства доводятся на уровень учреждения образования в полном объеме, но если нет профсоюза и трудового коллектива, который участвует в распределении стимулирующих средств, то тогда эти средства перераспределяются с перекосом, когда формируются элитные кастовые группы внутри учреждения», – сказала Тимофеева в эфире телеканала «НТС».

Чтобы получить информацию о точных выплатах педагогам в Севастополе, сенатор намерена запросить данные в налоговой службе и департаменте образования. Тимофеева также призывает учителей присылать ей свои платежные документы с указанием конкретных образовательных учреждений. Сенатор пояснила, что таким образом она получит правдивую информацию о зарплатах педагогов в Севастополе, и сможет привлечь внимание к проблеме на уровне профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также министерства просвещения РФ.



Севастополь, Леонид Маковецкий



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