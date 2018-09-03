Суд помешал строительству новой дороги в Крыму

Строительство объездной дороги Дубки-Левадки в районе Симферополя не удалось завершить в срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владелец одного из участков, по которому должна пройти трасса, решил оспорить условия изъятия земли.

Напомним, дорога строится в рамках ФЦП по развитию Крыма, стоимость работ превышает 6 миллиардов рублей. Предполагается, что трасса, длиной в 9 километров, снизит нагрузку на дороги Симферополя. В 2017 году в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма анонсировали изъятие 70 участков у собственников, которым пообещали денежные компенсации или другие участки.

Дорога должна была быть готова к концу августа 2018 года. Однако из-за судебного процесса, рабочие не могут продолжать строительство на одном из участков будущей трассы. В Государственном комитете по дорожному хозяйству республики перенесли сроки завершения работ до конца года. И сообщили, что не решаются вопросы с переключением сетей газоснабжения – это также отражается на темпах строительства.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.09.18

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