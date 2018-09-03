На Украине потребовали объявить в розыск всех, кто побывал в Крыму

Президенту Украины Петру Порошенко предложили новую форму преследования за визит в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте главы «Незалежной» появилась петиция, в которой предлагается в обязательном порядке объявлять в международный розыск всех, кто нарушил украинские правила посещения полуострова. Под эту категорию попадают все, кто решил прибыть в Крым не с территории Украины, без прохождения пропускных пунктов на границе с Крымом.

Стоит отметить, что петиция не нашла поддержки у большинства украинцев. На данный момент под ней подписались только 13 человек из 25 тысяч необходимых.

По украинским законам за «нелегальное» посещение Крыма грозит до трех лет тюрьмы. Статья 332-1 УК Украины также предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы, если «преступление» было совершено организованной группой. Именно на такой срок в Генпрокуратуре Украины пообещали отправить за решетку немецкую группу Scooter за концерт в Крыму в 2017 году.

Кроме того, нарушившим украинские правила пересечения границы с Крымом может грозить и административная ответственность. В качестве наказания – штраф и арест до 15 суток.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.09.18

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