Строители трассы «Таврида» утаили от налоговиков Крыма сотни миллионов рублей

У налоговой службы возникли претензии к организациям, которые занимаются строительством трассы «Таврида» в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным ФНС, подрядчики специально занижают в отчетах зарплаты строителей, чтобы платить меньше налогов.

«В 2017 году в строительство самой дорогой автотрассы страны вложено более 24 миллиардов рублей. При этом налог на доходы физических лиц от указанной суммы финансирования не достиг и 1%, составив в абсолютных цифрах менее 130 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе крымского управления ФНС.

В налоговой службе отмечают, что НДФЛ является практически единственным налогом, который поступает в бюджет республики от строительства «Тавриды» и других объектов ФЦП. Занижение зарплат выявили инспекторы во время выездных проверок с опросом рабочих на строительных площадках. По данным ФНС, средний уровень оплаты труда строителей колеблется от 8 до 63,5 тысяч рублей, в зависимости от организации.

«По результатам первых проверок, проведенных комиссией по легализации заработной платы подрядчиками и субподрядчиками стройки, объем отчислений НДФЛ за первые шесть месяцев 2018 года превысил уровень всего 2017 года и составил почти 200 миллионов рублей», – говорится в сообщении ФНС.

Напомним, по планам строительство четырехполосной трассы «Таврида» будет полностью завершено к концу 2020 года. Дорога от Керчи до Севастополя пройдет через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай. Первый этап строительства завершится к концу 2018 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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