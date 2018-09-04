Крым накроют ливни с грозами и градом

Синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МЧС объявили экстренное предупреждение.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 4 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 метров в секунду», – сообщили в пресс-службе министерства.

Ожидается постепенное понижение температуры до 22 градусов.

В МЧС порекомендовали жителям республики воздержаться от поездок по городу во время ливней, держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередач, а также не парковать машины у деревьев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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