Больше никаких свадеб с казаками! Порошенко поиздевался над австрийским канцлером, предварительно заручившись обещанием кредита

Президент Украины Петр Порошенко бесцеремонно «потроллил» федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу Украины задело приглашение президента РФ Владимира Путина в качестве почетного гостя на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль.

«Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российского агрессора – может быть эффективна только скоординированная позиция, которую мы с господином канцлером сейчас демонстрируем», – иронизировал Порошенко.

Напомним, свадьба главы МИД Австрии состоялась 18 августа. На церемонии бракосочетания среди гостей присутствовали канцлер Себастьян Курц и Владимир Путин, который станцевал с Кнайсль. На свадьбе также выступили артисты Кубанского казачьего хора.

Между тем, на переговорах Порошенко успел попросить власти Австрии взять «шефство» над одним из населенных пунктов в Донбассе. Курц, в свою очередь, пообещал 1 миллион евро на «поддержку людей на востоке Украины».

Кроме того, «Незалежная» накануне уговаривала правительство Австрийской Республики выделить Киеву «макрофинансовую помощь».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.09.18

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