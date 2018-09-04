В Ялте неизвестные выкрасили реку в цвет знаменитого напитка

Эксперты выясняют причину внезапного изменения цвета воды в реке Быстрая в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях, к удивлению горожан, река окрасилась в неестественный ярко-зеленый цвет. По другим сообщениям, вода окрашивалась и на прошлой неделе.

Опубликовав в сети фотографии водного объекта, сравнив цвет реки с напитком «Тархун», жители Ялты привлекли внимание чиновников. Сотрудники экологического надзора провели рейд, но так и не обнаружили причин изменения цвета воды: быстроводная речка унесла тайну в море.

Сотрудники подведомственного министерству экологии и природных ресурсов Крыма Центра лабораторных и технических измерений взяли пробы, проводятся исследования.

«По факту возможного загрязнения воды в водном объекте общего пользования сотрудниками экологического надзора Южно-Крымского региона вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, в рамках которого выполняется исчерпывающий комплекс мероприятий, направленный на всестороннее, объективное и своевременное выяснение обстоятельств по делу», – сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.

Чиновники обещают привлечь к ответственности виновных, в случае если они будут установлены во время расследования. Утверждается, что сейчас вода в реке снова чистая и имеет природный цвет.

В Роспотребнадзоре уверяют, что пробы воды в месте впадения реки в море в пределах нормы.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 04.09.18

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