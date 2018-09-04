На восточном фронте переполох: Порошенко направил четыре мобильных морга для наступательной группировки в Мариуполе

Разведка ДНР сообщила о фомировании на южном участке разделительной линии ударного двенадцатитысячного корпуса ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге для журналистов заявил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«На основе разведданных, полученных нами от источников из Генерального штаба ВСУ, штаба оккупационных сил и штабов соединений в зоне конфликта становится ясно, что на Мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника в составе 36-й бригады морской пехоты, 79-й десантно-штурмовой бригады, 128-й горно-штурмовой бригады и части подразделений 56-й мотопехотной бригады. Огневую поддержку обеспечивает 406-я отдельная артиллерийская бригада, а также часть подразделений 55-й артиллерийской бригады, 27-й реактивной артиллерийской бригады, 32-го и 107-го реактивных артиллерийских полков. Также, на данном направлении сосредоточен полк нацгвардии «Азов». Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек», – рассказал Басурин.

Замкомандующего также раскрыл наступательный замысел украинского штаба.

«В день «Д»,назовем его так, после артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии, 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино в направлении Новоазовска, 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко в направлении Розы Люксембург начинают наступление. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает отвлекающий маневр наступления в направлении Тельманово, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки.

Всю операцию наступления и выход на рубеж границы с Российской Федерацией оккупанты планируют осуществить за пять суток. После чего на захваченной территории силами нацистского полка «Азов» и также рейдовыми отрядами 79-й десантно-штурмовой бригады планируется зачистка населенных пунктов от нежелательных, по их мнению, «элементов» и противников украинской оккупации.

При этом, противник понимает, что при проведении таких наступательных действий количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами. В полном объеме планируется и тыловое обеспечение. Так, медицинское обеспечение ВСУ будет осуществляться силами 66-го военного мобильного госпиталя, развертываемого на северо-западе Мариуполя, а также персоналом гражданских медицинских учреждений города. Кроме этого, в состав 66-го ВМГ откомандировано четыре мобильных морга на базе грузовых рефрижераторов», – сообщил высокопоставленный военный.

Симферополь, Валентин Карамазов

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