Глава МИД Австрии: Россия – партнёр Европы, и пора это признать

Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Карин Кнайсль убеждена в необходимости скорейшего завершения санкционной политики в адрес РФ и восстановления стратегических европейско-российских отношений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава австрийского внешнеполитического ведомства написала в статье для немецкого издания Die Welt.

По мнению Кнайсль, в ЕС господствует солидарное мнение о полном провале попыток изоляции РФ, а враждебная антироссийская политика наносит вред прежде всего самой Европе.

Глава МИД Австрийской Республики обратила внимание на недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона на совещании послов ЕС в Париже, где французский лидер объявил о назревшей необходимости восстановления стратегического партнёрства с Россией.

Никто в Евросоюзе, подчёркивает Кнайсль, больше в этом не сомневается, при всех разногласиях. К такому выводу она пришла после бесед со своими коллегами в Париже и Вене по итогам заявления Макрона.

Карин Кнайсль напомнила, что ещё с начала 2000-х годов в ЕС постоянно предпринимались попытки наладить конструктивный диалог с РФ, однако этому мешали различные события: в Югославии, Грузии и на Украине.

Министр предложила в связи с этим переоценить внешнеполитические ориентиры Евросоюза и добиться потепления отношений с РФ, начав с партнёрства в Сирии и Йемене.

Симферополь, Валентин Карамазов

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