В Симферополе выгул животных в пьяном виде приравняли к нетрезвому вождению

Для жителей Симферополя установили новые правила содержания домашних животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация города изменила правила благоустройства столицы республики.

Теперь согласно документу горожанам запрещается содержать питомцев на балконах, лоджиях и в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

Также чиновники посчитали недопустимым выгул животного, если его сопровождает пьяный хозяин. По правилам, в общественных местах и транспорте питомец обязательно должен быть на поводке и в наморднике.

Кроме того, в администрации решили ударить по бизнесу фотографов-живодеров, которые навязывают свои услуги крымчанам и гостям города.

«С целью недопущения жестокого обращения с животными, противоречащего принципам гуманности, на территории городского округа введен запрет на оказание фото и видеоуслуг с использованием животных, птиц, рептилий, насекомых без соответствующего разрешения, выдаваемого уполномоченным в области ветеринарии исполнительным органом государственной власти Республики Крым», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.09.18

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